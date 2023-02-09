Новому храму в Йошкар-Оле даруют православные святыни

По данным пресс-службы епархии, по благословению митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна новому храму, возведенному в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», который появился в городском микрорайоне «Тарханово», подарят частицу мощей святителя Николая Мирликийского чудотворца и частицу пояса Пресвятой Богородицы, сообщает «МедиаПоток».