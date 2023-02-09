Новому храму в Йошкар-Оле даруют православные святыни

Пресс-служба Йошкар-Олинской епархии рассказала о скорой передаче новому храму нескольких православных святынь.
По данным пресс-службы епархии, по благословению митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна новому храму, возведенному в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», который появился в городском микрорайоне «Тарханово», подарят частицу мощей святителя Николая Мирликийского чудотворца и частицу пояса Пресвятой Богородицы, сообщает «МедиаПоток».
В храм эти православные святыни будут переданы к началу вечернего богослужения 11 февраля. Религиозное мероприятие начнется в 16 часов. Чин великого освящения храма митрополит Иоанн совершит утром 12 февраля, после этого состоится первая божественная литургия.