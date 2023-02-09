В Южной Корее заявили об изучении новых вооружений с военного парада КНДР

Соответствующие органы Южной Кореи занимаются изучением и анализом новых вооружений с парада КНДР в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА).
В сообщении южнокорейского МИД говорится, что Сеул и его партнеры внимательно следят за проведением парадов в Северной Корее. Подчеркивается, что Южная Корея сохраняет готовность быстрого реагирования на любые угрозы со стороны КНДР.
«Касательно появления нового оружия, в настоящее время наши соответствующие органы проводят его анализ», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Южная Корея призывает КНДР немедленно прекратить незаконные ядерные разработки и вернуться к переговорам о денуклеаризации.
Ранее в Северной Корее заявили, что из-за действий США ситуация на Корейском полуострове достигла красной черты, передает «Царьград».