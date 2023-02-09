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В Южной Корее заявили об изучении новых вооружений с военного парада КНДР

Армия
В Южной Корее заявили об изучении новых вооружений с военного парада КНДР

Соответствующие органы Южной Кореи занимаются изучением и анализом новых вооружений с парада КНДР в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА).

В сообщении южнокорейского МИД говорится, что Сеул и его партнеры внимательно следят за проведением парадов в Северной Корее. Подчеркивается, что Южная Корея сохраняет готовность быстрого реагирования на любые угрозы со стороны КНДР.

«Касательно появления нового оружия, в настоящее время наши соответствующие органы проводят его анализ», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Южная Корея призывает КНДР немедленно прекратить незаконные ядерные разработки и вернуться к переговорам о денуклеаризации.

Ранее в Северной Корее заявили, что из-за действий США ситуация на Корейском полуострове достигла красной черты, передает «Царьград».
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