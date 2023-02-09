«Этот день в истории». Что произошло 9 февраля, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
Сегодня, 9 февраля, в России профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. Дата выбрана неслучайно. 9 февраля в 1923 году в России был запущен первый пассажирский маршрут. Самолеты запустили на воздушной линии Москва — Нижний Новгород. В этом году гражданская авиация в России празднует столетие. Флаг гражданской авиации, форменная одежда и знаки различия для персонала были утверждены спустя 9 лет после первого гражданского рейса.
Поздравлять 9 февраля также следует стоматологов. Профессиональный праздник имеет второе, значительно менее приятное название — День зубной боли. Дата приурочена ко дню памяти святой мученицы Аполлонии. Праведницу заставляли отречься от своей веры и подвергали страшным пыткам — мученице вырвали все зубы. Аполлонию причислили к лику святых и стали считать покровительницей зубных врачей.
Любители пиццы сегодня могут заказать вторую, третью и десятую без зазрений совести. Все дело в том, что 9 февраля — День пиццы! Название блюда бедняков с латыни буквально означает «лепешка». А самая популярная разновидность — «Маргарита» — названа в честь своей высокородной ценительницы — королевы Маргариты.
Кто из знаменитостей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».