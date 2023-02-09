«Этот день в истории». Что произошло 9 февраля, праздники, факты, люди

Сегодня, 9 февраля, в России профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. Дата выбрана неслучайно. 9 февраля в 1923 году в России был запущен первый пассажирский маршрут. Самолеты запустили на воздушной линии Москва — Нижний Новгород. В этом году гражданская авиация в России празднует столетие. Флаг гражданской авиации, форменная одежда и знаки различия для персонала были утверждены спустя 9 лет после первого гражданского рейса.