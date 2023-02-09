Врач Крючков предупредил о риске заражения тремя инфекциями одновременно в феврале

Медицинский специалист подчеркивает, что в феврале можно заразиться коронавирусом, гриппом и аденовирусной инфекцией одновременно. При этом состояние пациента будет определяться именно коронавирусом, так как COVID-19 является наиболее тяжелым заболеванием из трех, передает информационное агентство URA.Ru.