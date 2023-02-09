Врач Крючков предупредил о риске заражения тремя инфекциями одновременно в феврале

Россиянам может грозить одновременное заражения тремя инфекциями в феврале. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он объяснил, какие инфекции представляют опасность.
Медицинский специалист подчеркивает, что в феврале можно заразиться коронавирусом, гриппом и аденовирусной инфекцией одновременно. При этом состояние пациента будет определяться именно коронавирусом, так как COVID-19 является наиболее тяжелым заболеванием из трех, передает информационное агентство URA.Ru.
Опасность подобное сочетание инфекций представляет лишь для определенных групп населения, считает Крючков. К их числу относятся пожилые люди с ослабленной иммунной системой.
Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства.