Пользователи WhatsApp обнаружили в мессенджере функцию расшифровки аудиосообщений

WhatsApp позволит пользователям преобразовывать голосовые сообщения в текст. Такую функцию обнаружили в бета-версии мессенджера для устройств под управлением операционной системы iOS.
О планах WhatsApp интегрировать в мессенджер подобную функцию было заявлено еще в 2021 году, однако после этого работа над ней по неизвестным причинам прекратилась. Теперь же она стала доступна в бета-версии WhatsApp на iOS под номером 23.3.0.73.
Новая функция позволит пользователям расшифровывать, а не прослушивать аудиосообщения, благодаря чему содержимое диалогов будет оставаться недоступным для окружающих.