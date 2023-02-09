Агент Дзюбы получит 7 млн рублей комиссионных за переход игрока в «Локомотив»

Кроме того, нападающий может заработать приличные деньги, если выполнит все личные достижение в концовке нынешнего сезона. Агент игрока получит 7 млн рублей от «Локомотива» в качестве комиссионных, передает интернет-портал «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.