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Агент Дзюбы получит 7 млн рублей комиссионных за переход игрока в «Локомотив»

Спорт
Агент Дзюбы получит 7 млн рублей комиссионных за переход игрока в «Локомотив»

Агент новичка московского «Локомотива» Артема Дзюбы должен получить около 7 млн рублей. Эта сумма полагается представителю 34-летнего футболиста в качестве компенсации.

Оклад самого Дзюбы составит в районе 2,5 млн рублей в месяц, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Кроме того, нападающий может заработать приличные деньги, если выполнит все личные достижение в концовке нынешнего сезона. Агент игрока получит 7 млн рублей от «Локомотива» в качестве комиссионных, передает интернет-портал «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.

Дзюба текущий сезон начинал в турецкой Суперлиге, выступая за «Адану Демирспор». Форвард покинул команду в ноябре 2022 года из-за недопонимания с главным тренером Винченцой Монтеллой.
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