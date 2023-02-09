Агент Дзюбы получит 7 млн рублей комиссионных за переход игрока в «Локомотив»

Агент новичка московского «Локомотива» Артема Дзюбы должен получить около 7 млн рублей. Эта сумма полагается представителю 34-летнего футболиста в качестве компенсации.
Оклад самого Дзюбы составит в районе 2,5 млн рублей в месяц, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Кроме того, нападающий может заработать приличные деньги, если выполнит все личные достижение в концовке нынешнего сезона. Агент игрока получит 7 млн рублей от «Локомотива» в качестве комиссионных, передает интернет-портал «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.
Дзюба текущий сезон начинал в турецкой Суперлиге, выступая за «Адану Демирспор». Форвард покинул команду в ноябре 2022 года из-за недопонимания с главным тренером Винченцой Монтеллой.