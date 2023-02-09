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Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу украинских войск в Херсонской области

Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу украинских войск в Херсонской области

Российские артиллеристы высокоточным ударом вывели из строя украинскую самоходную гаубицу «Гвоздика» в Херсонской области.

В сообщении РИА Новости говорится, что военнослужащие ВС РФ уничтожили артиллерийский расчет украинской армии в районе населенного пункта Ударник.

«Потери противника составили трое погибших военных ВСУ, двое раненых», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по позициям украинских войск в ДНР из реактивной артиллерии «Град», передает «Царьград».
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