Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу украинских войск в Херсонской области

Российские артиллеристы высокоточным ударом вывели из строя украинскую самоходную гаубицу «Гвоздика» в Херсонской области.
В сообщении РИА Новости говорится, что военнослужащие ВС РФ уничтожили артиллерийский расчет украинской армии в районе населенного пункта Ударник.
«Потери противника составили трое погибших военных ВСУ, двое раненых», — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по позициям украинских войск в ДНР из реактивной артиллерии «Град», передает «Царьград».