Экс-депутат Роман Худяков пригласил лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука выступить в Донбассе

Основатель, лидер и бессменный участник рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук мог бы отправиться с концертами в Донбасс. С таким предложением к нему обратился депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил бывший парламентарий в личном Telegram-аккаунте, настало «время откровений»: бойцы ждут музыканта на передовой.
«Причем, настроения самые добрые — любят группу, любят музыку, любят артиста. Откажете в просьбе?!» — написал Худяков.
Экс-депутат добавил, что поездка в Донбасс могла бы стать для Шевчука, который «ноет» по поводу отмены концертов в России, своего рода очищением и возможностью доказать, что он действительно все понял и многое осознал.