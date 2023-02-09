Кнутов предупредил об угрозе эскалации напряженности после визита Зеленского в Лондон

Лондон может пойти на расширение поставок вооружения Киеву, спровоцировав новый виток эскалации напряженности вокруг Украины, заявил полковник запаса Юрий Кнутов.
В комментарии для MK.RU он допустил передачу украинским военным ракет ATACMS, которые могут запускаться с помощью РСЗО HIMARS.
«С точки зрения Великобритании, это шаг на серьезнейшую эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией», — сказал Кнутов.
Если британские власти пойдут на такие меры, Россия будет вынуждена отвечать самым решительным образом, применяя, среди прочего, крупнокалиберные бомбы и вакуумные боеприпасы большой мощности.