Жителям пострадавшего дома в Новосибирске предоставят новые квартиры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нецелесообразным восстановление дома после разрушения. Сейчас властями решается вопрос о расселении его жителей с использованием региональной адресной программы области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, написал он на своем канале в Telegram.