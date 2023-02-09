Жителям пострадавшего дома в Новосибирске предоставят новые квартиры

Жителям дома в Новосибирске, который обрушился из-за взрыва газа, предоставят жилье. Власти не будут восстанавливать здание.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нецелесообразным восстановление дома после разрушения. Сейчас властями решается вопрос о расселении его жителей с использованием региональной адресной программы области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, написал он на своем канале в Telegram.
Взрыв газа в доме на улице Линейной, 39 произошел в Новосибирске утром четверга, 9 февраля. По предварительным данным, погиб один человек и еще 11 пострадали. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.