Звезда «Казановы» Светлана Ходченкова рассказала, чем займется после завершения карьеры

Заслуженная артистка России, 40-летняя актриса театра, кино и телевидения Светлана Ходченкова порассуждала на тему того, чем она могла бы заниматься по завершении своей карьеры.
Как отметила звезда сериала «Казанова» в интервью порталу «Собака.ru», уйдя из актерской профессии, она вряд ли останется без куска хлеба.
«Я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — сказала она.
Говоря о своем увлечении танцами, Ходченкова подчеркнула, что это очень серьезная физическая нагрузка, благодаря которой актриса добилась той формы, какой у нее никогда ранее не было.