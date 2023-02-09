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Звезда «Казановы» Светлана Ходченкова рассказала, чем займется после завершения карьеры

Шоу-бизнес
Звезда «Казановы» Светлана Ходченкова рассказала, чем займется после завершения карьеры

Заслуженная артистка России, 40-летняя актриса театра, кино и телевидения Светлана Ходченкова порассуждала на тему того, чем она могла бы заниматься по завершении своей карьеры.

Как отметила звезда сериала «Казанова» в интервью порталу «Собака.ru», уйдя из актерской профессии, она вряд ли останется без куска хлеба.

«Я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — сказала она.

Говоря о своем увлечении танцами, Ходченкова подчеркнула, что это очень серьезная физическая нагрузка, благодаря которой актриса добилась той формы, какой у нее никогда ранее не было.
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