Мечтам коллективного Запада о «суде» над Россией и ее президентом Владимиром Путиным не суждено сбыться. Такой вывод представил журналист Петр Акопов.
В статье для РИА Новости он напомнил, что во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон британский премьер-министр Риши Сунак заявил о необходимости провести «суд» над Путиным. Однако обозреватель зарубил на корню планы Запада.
По его словам, для так называемого «трибунала» не хватает согласия России. Для претворения в жизнь своих идей США и их партнерам сначала нужно одержать верх над РФ, а затем свергнуть ее правительство. А это, как считает эксперт, невозможно.
«Неужели они сами верят в это? <...> Запад будет и дальше говорить о "суде над Путиным". Но зачем?» — поинтересовался Акопов.
Стоит отметить, что бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон ранее указал на правдивость слов Владимира Путина о слабости Запада в военной и политической сфере, информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в январе предложила провести «трибунал» на Россией согласно украинскому законодательству.