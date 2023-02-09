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Бартош связал процесс милитаризации Польши с подготовкой страны к захвату части Украины

Армия
Бартош связал процесс милитаризации Польши с подготовкой страны к захвату части Украины

Милитаризация Польши связана с тем, что власти этой страны планируют захватить часть территорий Украины, заявил военный эксперт Александр Бартош.

В интервью Ura.ru он сообщил, что Польша хочет стать сильнейшей военной державой Европы. По его словам, она планирует превзойти в этом плане Германию.

«Поэтому она сейчас и накапливает вооружение — дальнобойные ракеты, самолеты, танки. Также Польша рассчитывает отхватить часть территории Украины. Что у них не получится», — объяснил Бартош.

Эксперт предположил, что одной из приоритетных задач для Варшавы является захват Львова и Ивано-Франковска.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предлагал ввести войска на Западную Украину, передает «Царьград».
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