Бартош связал процесс милитаризации Польши с подготовкой страны к захвату части Украины

Милитаризация Польши связана с тем, что власти этой страны планируют захватить часть территорий Украины, заявил военный эксперт Александр Бартош.
В интервью Ura.ru он сообщил, что Польша хочет стать сильнейшей военной державой Европы. По его словам, она планирует превзойти в этом плане Германию.
«Поэтому она сейчас и накапливает вооружение — дальнобойные ракеты, самолеты, танки. Также Польша рассчитывает отхватить часть территории Украины. Что у них не получится», — объяснил Бартош.
Эксперт предположил, что одной из приоритетных задач для Варшавы является захват Львова и Ивано-Франковска.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий предлагал ввести войска на Западную Украину, передает «Царьград».