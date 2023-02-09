В Бердянске силовики нашли оружейный схрон диверсантов с гранатами и СВУ

Бердянские правоохранители обнаружили на территории города тайник украинских диверсантов, ранее задержанных за подготовку к убийству бывшего работника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг пишет ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб.
«Группа [задержанных] показала схрон [со взрывчаткой], предназначавшийся для подготовки и совершения теракта в отношении экс-сотрудника СБУ, жителя Бердянска Василия Прозорова», — уточнил источник.
Правоохранители нашли черный пакет, внутри которого лежали гранаты, готовое взрывное устройство с поражающими элементами в виде болтов и гаек.