В Бердянске силовики нашли оружейный схрон диверсантов с гранатами и СВУ

Бердянские правоохранители обнаружили на территории города тайник украинских диверсантов, ранее задержанных за подготовку к убийству бывшего работника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг пишет ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб.