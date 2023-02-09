MS: Шольц потерял самообладание после неожиданного упоминания России на пресс-конференции

По словам журналистов, в один момент Лула да Силва резко поднял тему украинского конфликта и роли России в кризисе. Политик заверил собеседника, что Бразилия не заинтересована в эскалации ситуации, а придерживается стремления к миру. Слова президента обернулись для Шольца потерей самообладания, написали авторы. Канцлер сразу начал нервничать, демонстрируя приступы тревоги, добавили в издании.