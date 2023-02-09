MS: Шольц потерял самообладание после неожиданного упоминания России на пресс-конференции

Южноамериканское турне канцлера Германии Олафа Шольца прошло для немецкого политика не так, как он ожидал. О неожиданном «подарке», который поджидал главу кабмина ФРГ, рассказали авторы издания Morning Star.
Журналисты напомнили, что председатель федерального правительства европейского государства недавно посетил Бразилию, где встретился с местным президентом Лулой да Силвой. В рамках беседы иностранный гость намеревался избежать обсуждения напряженной международной обстановки, однако диалог пошел не по сценарию Шольца. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
«Заключительная пресс-конференция с Лулой поначалу была полна улыбок и похлопываний по спине! "Мы все счастливы, что Бразилия вернулась на мировую арену", — заверил Шольц. Но тут вдруг счастье вышибли из-под него», — сообщили в MS.
По словам журналистов, в один момент Лула да Силва резко поднял тему украинского конфликта и роли России в кризисе. Политик заверил собеседника, что Бразилия не заинтересована в эскалации ситуации, а придерживается стремления к миру. Слова президента обернулись для Шольца потерей самообладания, написали авторы. Канцлер сразу начал нервничать, демонстрируя приступы тревоги, добавили в издании.