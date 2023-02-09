Марочко сообщил о подготовке дислоцированных под Кременной подразделений ВСУ к отступлению

Подразделения украинских войск, дислоцированные в районе Кременной в ЛНР, минируют позиции и готовятся к отступлению.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, бойцы в рамках подготовки к отступлению устанавливают в районе населенного пункта различные мины.
«Начали активно устанавливать в большом количестве как противопехотные, так и противотанковые минные заграждения», — рассказал Марочко.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник завил, что украинские войска стали наносить точечные удары по больницам, передает «Царьград».