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Марочко сообщил о подготовке дислоцированных под Кременной подразделений ВСУ к отступлению

Армия
Марочко сообщил о подготовке дислоцированных под Кременной подразделений ВСУ к отступлению

Подразделения украинских войск, дислоцированные в районе Кременной в ЛНР, минируют позиции и готовятся к отступлению.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, бойцы в рамках подготовки к отступлению устанавливают в районе населенного пункта различные мины.

«Начали активно устанавливать в большом количестве как противопехотные, так и противотанковые минные заграждения», — рассказал Марочко.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник завил, что украинские войска стали наносить точечные удары по больницам, передает «Царьград».
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