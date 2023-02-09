Депутат ГД Шеремет: США должны заплатить за подрыв «Северных потоков»

Вашингтон должен заплатить за подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает РИА Новости мнение депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.
По его мнению, президент США Джо Байден с командой причастных должны понести ответственность за совершенный акт терроризма. Ремонт газопроводов должен вестись за счет американцев, а всех, кто так или иначе участвовал в планировании подрыва, необходимо наказать.
Отдавшего приказ на уничтожение «Северных потоков» президента США можно считать террористом. Он подставил своих союзников, лишив их ресурсов, прокомментировал ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «ФедералПресс».