Российские спасатели нашли при разборе завалов в Турции тела 15 погибших

Сотрудники МЧС России в ходе разбора завалов в пострадавших от землетрясения районах Турции нашли мертвыми 15 человек, в Сирии было обнаружено 12 погибших, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Экстренные службы уже обследовали порядка 95 квадратных метров завалов. Одному из пострадавших удалось оказать медицинскую помощь.
Также обследование проходило в сирийском городе Джебла, оттуда вывезли 1 300 кубометров завалов. Во время работ достали 12 тел погибших, одного человека удалось спасти.