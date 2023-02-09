Сбежавший из России Никита Пресняков будет выступать под новым псевдонимом

Сбежавший из России внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков будет выступать под новым псевдонимом. Для работы в индустрии артист подобрал себе сценическое имя — Nick Pres.
Пресняков вынужден вкалывать даже на отдыхе. Недавно он вышел на связь с подписчиками, объявив, что стал цениться среди клипмейкеров, так как о нем пишут в прессе. Видимо, в честь этого артист решил подобрать себе псевдоним.
«Снял клип легендам и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — признался Пресняков.
Напомним, что Пресняков покинул Россию осенью прошлого года после объявления частичной мобилизации. Он предпочел отправиться в Соединенные Штаты, где по сей день живет с супругой Аленой Красновой.