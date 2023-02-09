Сбежавший из России Никита Пресняков будет выступать под новым псевдонимом

Пресняков вынужден вкалывать даже на отдыхе. Недавно он вышел на связь с подписчиками, объявив, что стал цениться среди клипмейкеров, так как о нем пишут в прессе. Видимо, в честь этого артист решил подобрать себе псевдоним.