В Петербурге девушка выпала из окна наркопритона на проспекте Художников

Девушка, предположительно находясь в состоянии наркотического опьянения, выпала с третьего этажа дома на проспекте Художников. Как рассказали очевидцы, она получила травму ноги.
Свидетелями инцидента стали местные жители. Они уточнили, что в ночь на 9 февраля увидели девушку без верхней одежды, которая ползала по снегу и кричала от боли. На место прибыли стражи порядка и медики.
Жильцы утверждают, что неоднократно вызвали полицейских из-за шума в квартире, откуда выпала незнакомка. Они не исключили, что хозяин жилища продает наркотики, и ранее даже привлекался за это к ответственности.