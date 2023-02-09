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В Петербурге девушка выпала из окна наркопритона на проспекте Художников

Происшествия
В Петербурге девушка выпала из окна наркопритона на проспекте Художников

Девушка, предположительно находясь в состоянии наркотического опьянения, выпала с третьего этажа дома на проспекте Художников. Как рассказали очевидцы, она получила травму ноги.

Свидетелями инцидента стали местные жители. Они уточнили, что в ночь на 9 февраля увидели девушку без верхней одежды, которая ползала по снегу и кричала от боли. На место прибыли стражи порядка и медики.

Жильцы утверждают, что неоднократно вызвали полицейских из-за шума в квартире, откуда выпала незнакомка. Они не исключили, что хозяин жилища продает наркотики, и ранее даже привлекался за это к ответственности.
петербург проспект художников наркопритон
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