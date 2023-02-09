The Times высмеяла Джонсона и Сунака за использование Зеленского в качестве живого щита

Экс-глава британского кабмина Борис Джонсон и действующий руководитель правительства этой страны Риши Сунак стали героями карикатуры на страницах The Times.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский совсем недавно совершил рабочий визит в Лондон, где вновь просил своих западных партнеров поставить Киеву военную помощь. На этом фоне журналисты издания опубликовали забавный рисунок, на котором Джонсон и Сунак идут друг за другом, держа в руке щит с изображением украинского лидера.
«Эй, это был мой живой щит!», — говорится на картинке.
Стоит отметить, что на этот раз президент Украины попросил у лидеров Запада истребители, которые якобы помогут киевскому режиму одержать верх над Москвой.