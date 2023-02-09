Звезда «Кухни» Богатырев показала фото сына на зимней прогулке с Арнтгольц

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев воспитывают сына Данилу, которому в середине февраля исполнится два года. Счастливый отец поделился с поклонниками кадрами с зимней прогулки семьи.
Богатырев сделал небольшой репортаж в соцсетях, показав любимую жену и красоты местности. Артист не стал скрывать своего наследника и опубликовал фото сына, одетого в яркий комбинезон.
«Детская медитация», — написал Богатырев, комментируя фото сына с закрытыми глазами.
Фанаты быстро отреагировали на трогательные семейные кадры звезды «Кухни». Многие отметили, что сын актеров растет копией Богатырева.
Арнтгольц познакомилась с будущим мужем на съемках сериала. Пара стала встречаться в 2018 году, а через два года решила официально оформить отношения. В феврале 2021 года у супругов родился сын.
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