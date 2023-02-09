Читателей Daily Mail рассердило заявление Зеленского в британском парламенте об истребителях

Читатели издания Daily Mail обрушились с критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского после его выступления в британском парламенте.
Британцев рассердило заявление президента Украины, которое касалось поставки истребителей. Пользователей возмутил тот факт, что Зеленский поблагодарил собравшихся за еще не состоявшуюся передачу боевой авиации. Некоторые жители Британии осудили власти страны за потакание желаниям Киева.
«Мы не можем вооружить свою маленькую армию, а правительство, похоже, думает, что у них есть денежное дерево», — написал один из пользователей.
Некоторые подчеркивали, что Россия в любом случае одержит победу в противостоянии с Украиной. При этом британцы убеждены, что Лондону не следует вмешиваться в украинский кризис.
Ранее сообщалось, что у Британии нет истребителей, которые страна могла бы поставить Украине, передает «Царьград».