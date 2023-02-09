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Количество погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке возросло до трех

Происшествия
Количество погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке возросло до трех

Еще тела двух человек достали из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Таким образом, количество жертв выросло до трех, передает ТАСС.

Сотрудники МЧС сообщили, что мороз и необходимость расчищать двор от снега осложняют работы на месте происшествия. Для расстановки спецтехники понадобилось расчистить территорию от снега внутри двора.

ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на Линейной улице. В результате происшествия был обрушен целый подъезд. Позже выяснилось, что рухнул и второй. Всего разрушено оказалось 15 квартир. Предположительно, очаг возгорания находился на третьем этаже пятиэтажного дома.
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