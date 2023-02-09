Количество погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке возросло до трех

ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на Линейной улице. В результате происшествия был обрушен целый подъезд. Позже выяснилось, что рухнул и второй. Всего разрушено оказалось 15 квартир. Предположительно, очаг возгорания находился на третьем этаже пятиэтажного дома.