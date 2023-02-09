Вассерман опроверг влияние замедления вращения ядра Земли на землетрясение в Турции

Депутат Госдумы России, знаменитый публицист Анатолий Вассерман раскритиковал версию журналистов World Today News о причинах катаклизма в Турции.
По словам Вассермана, замедление вращения ядра Земли происходило и раньше, так как отдельные слои коры Земли находятся в расплавленном состоянии. Поэтому ядро и поверхностные слои планеты вращаются с разной скоростью, сообщает Life.
Как пояснил Вассерман, при этом поведение сотен верхних километров толщины Земли никак не влияет на несколько тысяч внутренних, так как те слои, что отделяют внешнюю и внутреннюю часть Земли, амортизируют все негативные последствия.
Вассерман считает, что землетрясение в Турции и другие землетрясения, происходят из-за движения тектонических плит земной коры относительно друг друга, а это в свою очередь никак не зависит от состояния и поведения ядра.