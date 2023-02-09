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SpaceX ограничила применение системы Starlink на Украине в военных целях

Армия
SpaceX ограничила применение системы Starlink на Украине в военных целях

Американская компания SpaceX ограничила доступ беспилотникам Вооруженных сил Украины к сети спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает глава корпорации Гвинн Шотвелл.

По словам директора, представители компании не хотят, чтобы украинские дроны «применялись в наступательных целях», передает издание Reuters.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности, и мы это осуществили», — констатировала она.

Также Шотвелл подчеркнула, что спутниковая связь Starlink «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Харькове цеха предприятия, где осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов для ВСУ, передает RT.
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