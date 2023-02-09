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Обнаженного мертвого мужчину нашли во дворе дома на Светлановском проспекте в Петербурге

Происшествия
Обнаженного мертвого мужчину нашли во дворе дома на Светлановском проспекте в Петербурге

Страшную находку сделали жители Северной столицы во дворе одного из домов — прямо посреди улицы лежал обнаженный труп мужчины.

Как пишет РЕН ТВ, все произошло на Светлановском проспекте. Тело 42-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти бросили рядом с парадной. Прибывшие на место стражи порядка передали труп в морг для проведения экспертиз.

Кроме того, на месте были задержали трое безработных, которые могут быть причастны к гибели петербуржца. Было установлено, что все они ранее судимы. Проводится проверка.
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