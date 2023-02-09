Звезда «Фишера» Анна Снаткина призналась, что устала играть белых и пушистых героинь

Актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Анна Снаткина, исполнившая одну из ролей в новой детективной драме «Фишер», рассказала, как исполнилась ее давняя мечта — сыграть отрицательного персонажа.
Снаткина известна широкому зрителю преимущественно по ролям положительных героев. Сама же актриса хотела, по ее словам, сыграть злобную, нервную и эгоистичную особу. Да еще и с вредными привычками. Такую возможность ей предоставил сериал об одинцовском маньяке Сергее Головкине.
«Когда-то я была белая и пушистая, но за эти годы я через многое прошла, и это многое наложило свой отпечаток. Мне знакомы не лучшие стороны человеческой натуры», — рассказала она в шоу Федора Бондарчука «Кино в деталях».
Ранее стало известно, что актриса Дарья Мороз займет кресло режиссера на съемках мини-сериала «Секс. До и после» для онлайн-кинотеатра Okko.