Звезда «Фишера» Анна Снаткина призналась, что устала играть белых и пушистых героинь

Снаткина известна широкому зрителю преимущественно по ролям положительных героев. Сама же актриса хотела, по ее словам, сыграть злобную, нервную и эгоистичную особу. Да еще и с вредными привычками. Такую возможность ей предоставил сериал об одинцовском маньяке Сергее Головкине.