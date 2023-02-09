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Ветеран армии США Дрейвен выразил желание пожать Путину руку

Политика
Ветеран армии США Дрейвен выразил желание пожать Путину руку

Ветеран армии Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен встал на сторону президента РФ Владимира Путина в вопросе украинского кризиса и противостояния с Западом. Свою позицию он озвучил в соцсетях.

На своей странице в Twitter бывший боец ВС США написал, что поддержал бы российского лидера в случае личной встречи с политиком.

«Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине», — добавил Дрейвен.

В ранних заявлениях бывший военнослужащий также порассуждал о шансах Киева одолеть Россию на поле боя. По его мнению, ВСУ не имеют такой возможности.
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