Ветеран армии Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен встал на сторону президента РФ Владимира Путина в вопросе украинского кризиса и противостояния с Западом. Свою позицию он озвучил в соцсетях.
На своей странице в Twitter бывший боец ВС США написал, что поддержал бы российского лидера в случае личной встречи с политиком.
«Я бы пожал ему руку, поблагодарил его за терпение и за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине», — добавил Дрейвен.
В ранних заявлениях бывший военнослужащий также порассуждал о шансах Киева одолеть Россию на поле боя. По его мнению, ВСУ не имеют такой возможности.