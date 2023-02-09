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Татарстанцы за добровольную сдачу оружия получили в прошлом году свыше 900 тысяч рублей

Общество
Татарстанцы за добровольную сдачу оружия получили в прошлом году свыше 900 тысяч рублей

Жители Татарстана активно сдавали правоохранителям в 2022 году оружие и боеприпасы за вознаграждение. В итоге общая сумма выплат за сданный арсенал превысила 900 000 рублей.

Как информирует издание «KAZANFIRST», по данным Государственного Комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам, в минувшем году выплаты за добровольную сдачу огнестрельного оружия, которое находилось на хранении без разрешительных документов или было обнаружено на территории региона, а также патроны к нему, различные боеприпасы, взрывные механизмы и взрывчатые вещества, смогли получить свыше 600 местных жителей. Сумма денежных поощрений превысила 900 тысяч рублей, сообщили представители ведомстве.
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