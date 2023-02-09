Власти Сингапура отменят все связанные с COVID-19 ограничения с 13 февраля

Ограничения, введение из-за распространения коронавирусной инфекции, будут отменены в Сингапуре с 13 февраля. Об этом говорится в сообщении местного минздрава.
В ведомстве сообщили, что ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной. В общественном транспорте отменяется масочный режим, а также снимаются меры карантинного контроля на границе.
«Угроза для системы здравоохранения минимальна, и с понедельника уровень системы реагирования на вспышки заболеваний будет понижен до наименьшего — зеленого», — сообщили в минздраве.
Путешественникам, которые не имеют прививки, больше не придется покупать специальную страховку. Они также освобождены от предоставления результатов тестирования, пишет газета The Straits Times.