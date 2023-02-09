Диана Пожарская и Иван Янковский посетили премьеру сериала «Фишер»

Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский посетили премьеру российского сериала «Фишер». Мероприятие прошло в московском кинотеатре «Художественный».
Звезда сериала «Отель Элеон» отдала предпочтение total black. На кинопремьере она была в топе, юбке в пол с разрезами на бедрах и пиджаке. Супруг артистки выбрал костюм графитового цвета, сделав его менее праздничным за счет футболки и белых кроссовок.
Янковский сыграл главную роль в «Фишере». Сериал проведет зрителей по следам расследования страшных убийств школьников в 80-х.
Пожарская и Янковский официально подтвердили свои отношения в марте 2021 года. Спустя несколько месяцев актриса родила наследника. Супруги назвали сына Олегом.