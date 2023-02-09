Диана Пожарская и Иван Янковский посетили премьеру сериала «Фишер»

Звезда сериала «Отель Элеон» отдала предпочтение total black. На кинопремьере она была в топе, юбке в пол с разрезами на бедрах и пиджаке. Супруг артистки выбрал костюм графитового цвета, сделав его менее праздничным за счет футболки и белых кроссовок.