Число жертв землетрясения в Турции выросло до 12 873, пострадали 62 937 человек

Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 12 873, пострадавших — до 62 937 человек, передает ТАСС со ссылкой на управление по ЧС страны.
Ранее сообщалось 9057 погибших. Местное издание Hurriyet сообщает, что число пострадавших почти достигло 63 тысяч человек.
Серия мощный землетрясений произошла в Турции в понедельник. Также стихия затронула несколько регионов Сирии. Президент страны Реджеп Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур. В некоторых провинциях ввели режимы ЧС.