Юморист Святослав Ещенко объяснил, почему развелся с женой

Заслуженный артист России, 51-летний актер театра и кино, а также юморист Святослав Ещенко пять лет назад развелся с женой Ириной. Комик рассказал, как пришел к этому непростому решению.
По словам Ещенко, в последние годы его брак стал трещать по швам: супруги часто ругались, и жена юмориста была уверена, что у него есть кто-то на стороне.
«Мы с Ириной приняли решение расстаться, когда сын подошел к нам со словами: «Как же вы заколебали со своей руганью, разведитесь уже!». Ира предъявляла мне претензии из-за надуманных романов на гастролях, а я говорил ей, что в это время просто физически нельзя завести другие отношения», — рассказал юморист в ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитриенко раскрыл причину развода с коллегой по скандальной телестройке Ольгой Рапунцель.