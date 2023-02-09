ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для отдыха топ-менеджеров из России

Российские топ-менеджеры предпочитают отдыхать в Объединенных Арабских Эмиратах и Таиланде в зимний сезон. На это указали результаты исследования, проведенного специалистами Ассоциации менеджеров России.
Аналитики подчеркивают, что самыми популярными остаются внутренние направления. Так, в пределах России предпочитают отдыхать 26% топ-менеджеров. Самыми популярными зарубежными направлениями оказались ОАЭ (21%), Таиланд (16%), Египет (16%) и Турция (5%), передает издание «Лента.Ru».
Чаще всего топ-менеджеры предпочитают пляжный отдых. Об этом заявили 43% опрошенных специалистов. На втором месте находится так называемый «комбинированный отдых», предполагающий сочетание отдыха на пляже и горнолыжных курортах. За него проголосовали 34% респондентов.
Эксперты сервиса OneTwoTrip ранее назвали самые выгодные направления для путешествий в майские праздники. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва, Псков, Архангельск и Казань, сообщает издание «Ридус».