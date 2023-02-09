ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для отдыха топ-менеджеров из России

Чаще всего топ-менеджеры предпочитают пляжный отдых. Об этом заявили 43% опрошенных специалистов. На втором месте находится так называемый «комбинированный отдых», предполагающий сочетание отдыха на пляже и горнолыжных курортах. За него проголосовали 34% респондентов.