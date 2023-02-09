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Sohu: сообщения о российском «Посейдоне» посеяли панику на Западе

Армия
Sohu: сообщения о российском «Посейдоне» посеяли панику на Западе

Страны Запада стали заметно нервничать после сообщений СМИ о том, что в России была создана первая партия новых подводных беспилотников «Посейдон», пишет Sohu.

В публикации отмечается, что российский ядерный беспилотник всегда был в центре внимания. Сегодня о нем говорят практически все военные эксперты. Европейские и американские СМИ посвятили «Посейдону» огромное количество публикаций. Авторы статьи считают, что сообщения об этом грозном оружии посеяли панику на Западе, передает «ПолитРоссия».

«Торпеда развивает скорость до 200 километров в час и имеет огромный радиус действия», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что нервная реакция Запада является вполне объяснимой. Дело в том, что новую российскую торпеду крайне сложно обнаружить и практически невозможно перехватить. Оружие может быть использовано для ударов по прибрежным городам противника.

Ранее на Западе заявили, что российский «Посейдон» окажет невероятное стратегическое влияние на Североатлантический альянс, передает «Царьград».
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