Sohu: сообщения о российском «Посейдоне» посеяли панику на Западе

В публикации отмечается, что российский ядерный беспилотник всегда был в центре внимания. Сегодня о нем говорят практически все военные эксперты. Европейские и американские СМИ посвятили «Посейдону» огромное количество публикаций. Авторы статьи считают, что сообщения об этом грозном оружии посеяли панику на Западе, передает «ПолитРоссия».