Кому сейчас нужна начальная военная подготовка, расскажут в медиацентре «Патриот»

Мобилизация в России столкнулась с трудностями, потому что она не была адаптирована к новой экономической системе: «недостатки пришлось исправлять на ходу». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
Ранее Владимир Путин заявлял, что во время частичной мобилизации удалось «выявить много ошибок», но «это прекрасный повод для решения проблем ВС РФ».
Насколько подготовлены российские мужчины к реалиям военных действий? Кто может преподавать НВП частным образом, нужно ли лицензировать эту деятельность ввиду большого количества самозванцев и шарлатанов? Чем закончились скандальные похождения одиозного «полковника Андрея Кочергина» в Каменке? Нужно ли возвращать НВП в школы и в какой форме? Можно ли в принципе краткосрочными курсами исправить ситуацию с неготовностью мобилизованных? Широкое распространение платных курсов – повод для критики желающих нажиться на СВО? Как отличается подготовка военнослужащих ВС РФ от подготовки военнослужащих НАТО и ВСУ? Нужна ли в армии идеология и какая она должна быть? Военная медицина в России – какие успехи, какие недостатки? Чего сейчас больше всего не хватает мобилизованным и их семьям?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят специалисты неформального общественного объединения «Стая».
Брифинг состоится 9 февраля, в четверг, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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