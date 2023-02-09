Кому сейчас нужна начальная военная подготовка, расскажут в медиацентре «Патриот»

Насколько подготовлены российские мужчины к реалиям военных действий? Кто может преподавать НВП частным образом, нужно ли лицензировать эту деятельность ввиду большого количества самозванцев и шарлатанов? Чем закончились скандальные похождения одиозного «полковника Андрея Кочергина» в Каменке? Нужно ли возвращать НВП в школы и в какой форме? Можно ли в принципе краткосрочными курсами исправить ситуацию с неготовностью мобилизованных? Широкое распространение платных курсов – повод для критики желающих нажиться на СВО? Как отличается подготовка военнослужащих ВС РФ от подготовки военнослужащих НАТО и ВСУ? Нужна ли в армии идеология и какая она должна быть? Военная медицина в России – какие успехи, какие недостатки? Чего сейчас больше всего не хватает мобилизованным и их семьям?