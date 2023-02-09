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Спецслужбы опубликовали кадры задержания ДРГ в Бердянске Запорожской области

Происшествия
Спецслужбы опубликовали кадры задержания ДРГ в Бердянске Запорожской области

Спецслужбы обнародовали кадры задержания диверсионно-разведывательной группы в Бердянске Запорожской области. Видео поделился ТАСС в своем Telegram-канале.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленников, которые оказались причастными к ряду преступлений в отношении представителей властей Бердянска. Так, среди членов ДРГ были установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника городской ГИБДД Александра Колесникова, покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина, а также подготовки убийства Олега Бойко и его супруги.

Кроме того, злоумышленники готовили покушение на заместителя главы ВГА населенного пункта Павла Ищука. Точное количество задержанных неизвестно.
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