Спецслужбы опубликовали кадры задержания ДРГ в Бердянске Запорожской области

Спецслужбы обнародовали кадры задержания диверсионно-разведывательной группы в Бердянске Запорожской области. Видео поделился ТАСС в своем Telegram-канале.
Напомним, что сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленников, которые оказались причастными к ряду преступлений в отношении представителей властей Бердянска. Так, среди членов ДРГ были установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника городской ГИБДД Александра Колесникова, покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина, а также подготовки убийства Олега Бойко и его супруги.
Кроме того, злоумышленники готовили покушение на заместителя главы ВГА населенного пункта Павла Ищука. Точное количество задержанных неизвестно.