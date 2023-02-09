Экс-игрок «Локомотива» Дюрица считает, что РФС пойдет на пользу переход в Азию

Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в состав Азиатской конфедерации футбола (АФК). По мнению игрока, это может пойти на пользу.
Напомним, президент РФС Александр Дюков не исключал такой возможности. Глава организации подчеркнул, что уже создана специальная рабочая комиссия по этому вопросу. Дюрица поддержал такое развитие событий.
«Не удивит и то, если российский футбол перейдет в АФК. Российские футболисты хотят играть в международных кубках и показывать свое качество», — приводит слова футболиста Sport24.
Ранее представители РФС провели переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по возможному возвращению российского футбола на европейскую арену. Процесс может начаться с допуска женских и юношеских команд.