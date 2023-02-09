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Эксперт Горелов объяснил, почему землетрясение в Турции не вызвало цунами в Черном море

Общество
Эксперт Горелов объяснил, почему землетрясение в Турции не вызвало цунами в Черном море

Произошедшее в Турции мощное землетрясение не могло спровоцировать цунами в акватории Черного моря, заявил сотрудник информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Петр Горелов.

По его словам, подземные толчки фиксировались в континентальной части. То есть эпицентр землетрясения был далеко от побережья.

«Землетрясение, которое случилось в Турции, не может вызвать цунами в акватории Черного моря, так как оно произошло в континентальной части», — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года.

Предсказавший землетрясение в Турции нидерландский сейсмолог ранее сделал еще одно заявление. Он написал, что «ближневосточный регион меняется», передает «Ридус».
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