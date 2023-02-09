Рок-группа Linkin Park к 20-летию альбома Meteora выпустит неизданный ранее трек

Релиз альбома Meteora американской рок-группы Linkin Park состоялся в 2003 году. К 20-летию пластинки музыкальный коллектив подготовил для поклонников особый подарок — выпуск неизданного ранее трека.
Как сообщили участники группы в социальных сетях, речь идет о композиции под названием Lost. Примечательно, что в записи этой песни принимал участие фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон, скончавшийся в 2017 году, пишет RT.
«Потому что, когда я один, я теряюсь в воспоминаниях, живу в иллюзии», — поет Беннингтон.
Участники группы предложили поклонникам небольшой интерактив: им предстоит решить головоломку, которая поможет больше узнать о переиздании альбома Meteor.