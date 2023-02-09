Житель Мордовии ответил в суде за возделывание конопли

По версии следствия, мужчина организовал плантацию конопли на лесной полянке около Монастырского. Полицейские задержали его, когда он перевозил оттуда на своем автомобиле 30 кустов конопли массой в 2,5 килограмма, сообщают «Известия Мордовии».