Екатеринбургский зоопарк представил посетителям каракала по кличке Хьюго

Новый хищный питомец появился в зоопарке Екатеринбурга на втором этаже павильона «Центральный». Им стал молодой каракал по кличке Хьюго.
Первые месяцы питомец предпочитал скрываться от глаз людей. Однако со временем он освоился в вольере, обжился и теперь регулярно прогуливается и играет там.
Животное с большим интересом относится к работникам зверинца. Каракал любит общаться с работниками, к которым успел привыкнуть. В рацион хищника входит курица, рыба, говядина на кости, субпродукты и яйца, говорится в пресс-службе зоопарка.
В неволе каракалы обычно живут до 20 лет. Новому питомцу екатеринбургского зоопарка пошел только шестой год.