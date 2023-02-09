Депутаты Госдумы предложили вернуть черчение в школьную программу

Авторы инициативы направили письмо главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. В нем они обратили особое внимание на необходимость возрождения и развития тяжелой промышленности в стране Для этого требуется большое количество квалифицированных технических специалистов в данной области. Отмечается, что помимо членов комитета этого мнения придерживаются и другие специалисты в сфере образования.