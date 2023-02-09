Депутаты Госдумы предложили вернуть черчение в школьную программу

Члены комитета Госдумы по просвещению призвали вернуть в школьную программу черчение. По мнению парламентариев, отсутствие этого предмета в программе негативно влияет на уровень технического и пространственного мышления учащихся.
Авторы инициативы направили письмо главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. В нем они обратили особое внимание на необходимость возрождения и развития тяжелой промышленности в стране Для этого требуется большое количество квалифицированных технических специалистов в данной области. Отмечается, что помимо членов комитета этого мнения придерживаются и другие специалисты в сфере образования.
«Это очень важно сделать с учетом того, что сейчас в России постоянно говорится о необходимости технологического прорыва. Однако без профессиональных кадров сделать это непросто», — цитирует ректора Крымского инженерно-педагогического университета Чингиза Якубова издание «Известия».
Ректор Государственного университета управления Владимир Строев также отметил, что школьную программу можно дополнить и другими уроками. В частности он предлагает проводить уроки цифровизации.