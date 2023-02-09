Водитель такси перевозил наркотики в Подмосковье

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в рюкзаке автомобилиста обнаружили пластиковый контейнер и два пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в одном из пакетов находится запрещенный синтетический наркотический стимулятор центральной нервной системы весом порядка 500 граммов. Прочие находки в настоящее время изучаются.