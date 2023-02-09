Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Водитель такси перевозил наркотики в Подмосковье

Происшествия
Водитель такси перевозил наркотики в Подмосковье

Инспекторы ДПС остановили на Носовихинском шоссе в горокруге Балашиха машину такси для проверки документов. Таксист занервничал, и правоохранители решили провести его личный досмотр.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в рюкзаке автомобилиста обнаружили пластиковый контейнер и два пакета с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в одном из пакетов находится запрещенный синтетический наркотический стимулятор центральной нервной системы весом порядка 500 граммов. Прочие находки в настоящее время изучаются.

Задержанный 32-летний житель города Королева объяснил стражам закона, что наркотики он доставлял в Люберцы. На водителя такси завели уголовное дело по двум статьям УК РФ. Суд заключил нарушителя под стражу.
подмосковье таксист перевозка наркотиков
Военкоры ФАН
Лучшие в аду