Как ответит Россия на подрыв США и Норвегией газопроводов «Северный поток»

Три нитки российского газопровода «Северный поток» были уничтожены в результате совместной операции ЦРУ, армейских водолазов и норвежских ВМС под прикрытием широко разрекламированных в середине лета 2022 года учений НАТО, известных как BALTOPS 22. Взрывчатка с дистанционным управлением три месяца спустя уничтожила три из четырех трубопроводов Nord Stream, согласно источникам американского журналиста Сеймура Херша.
Напомним, диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Владимир Путин тогда заявил, что «тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, тот и взорвал «Северный поток».
Убедительны ли приведенные Хершем доказательства, как его расследование оценили в мире? Почему мы не видим диверсий на трансатлантических кабелях и трубопроводах в Северном море? Странно ли, что британцы вообще не упоминаются в расследовании Херша? Почему расследование Швеции и Дании оказалось безрезультатным? Где результаты российского расследования и велось ли оно вообще? Есть ли примеры в истории подобным диверсиям в мирное или военное время? Какова ответственность исполнителей и заказчиков диверсии по российским законам и международному праву? Услышит ли Запад слова основателя Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Рафаэль Ордуханян, политолог-американист;
- Юрий Светов, политолог и публицист.
Эфир состоится 9 февраля, в четверг, в 13:00.
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