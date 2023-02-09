Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Как ответит Россия на подрыв США и Норвегией газопроводов «Северный поток»

Пресс-центр
Как ответит Россия на подрыв США и Норвегией газопроводов «Северный поток»

Три нитки российского газопровода «Северный поток» были уничтожены в результате совместной операции ЦРУ, армейских водолазов и норвежских ВМС под прикрытием широко разрекламированных в середине лета 2022 года учений НАТО, известных как BALTOPS 22. Взрывчатка с дистанционным управлением три месяца спустя уничтожила три из четырех трубопроводов Nord Stream, согласно источникам американского журналиста Сеймура Херша.

Напомним, диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Владимир Путин тогда заявил, что «тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, тот и взорвал «Северный поток».

Убедительны ли приведенные Хершем доказательства, как его расследование оценили в мире? Почему мы не видим диверсий на трансатлантических кабелях и трубопроводах в Северном море? Странно ли, что британцы вообще не упоминаются в расследовании Херша? Почему расследование Швеции и Дании оказалось безрезультатным? Где результаты российского расследования и велось ли оно вообще? Есть ли примеры в истории подобным диверсиям в мирное или военное время? Какова ответственность исполнителей и заказчиков диверсии по российским законам и международному праву? Услышит ли Запад слова основателя Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

- Рафаэль Ордуханян, политолог-американист;

- Юрий Светов, политолог и публицист.

Эфир состоится 9 февраля, в четверг, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
россия кто взорвал северные потоки медиагруппа патриот
Военкоры ФАН
Лучшие в аду