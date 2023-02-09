Как ответит Россия на подрыв США и Норвегией газопроводов «Северный поток»

Убедительны ли приведенные Хершем доказательства, как его расследование оценили в мире? Почему мы не видим диверсий на трансатлантических кабелях и трубопроводах в Северном море? Странно ли, что британцы вообще не упоминаются в расследовании Херша? Почему расследование Швеции и Дании оказалось безрезультатным? Где результаты российского расследования и велось ли оно вообще? Есть ли примеры в истории подобным диверсиям в мирное или военное время? Какова ответственность исполнителей и заказчиков диверсии по российским законам и международному праву? Услышит ли Запад слова основателя Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН?