Гостя выгнали со свадьбы за то, что он помешал девушке поймать букет невесты

Пользователь Reddit рассказал об инциденте с букетом невесты, за который его выгнали со свадьбы. Он признался, что в шутку не позволил своей возлюбленной по имени Мэгги поймать его.
По словам авторы поста, все произошло на свадьбе сестры его возлюбленной. Для него это была первая встреча с семьей девушки. Поначалу все шло хорошо, однако когда настало время бросать букет невесты, Мэгги встала в ряд с остальными девушками. Чтобы поднять всем настроение, молодой человек встал позади возлюбленной и отбросил букет, прежде чем она смогла его поймать.
Парень признался, что сделал это ради шутки, однако его юмора никто не понял. В итоге гости попросили молодого человека покинуть торжество.