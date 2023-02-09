Гостя выгнали со свадьбы за то, что он помешал девушке поймать букет невесты

По словам авторы поста, все произошло на свадьбе сестры его возлюбленной. Для него это была первая встреча с семьей девушки. Поначалу все шло хорошо, однако когда настало время бросать букет невесты, Мэгги встала в ряд с остальными девушками. Чтобы поднять всем настроение, молодой человек встал позади возлюбленной и отбросил букет, прежде чем она смогла его поймать.