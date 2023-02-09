Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гостя выгнали со свадьбы за то, что он помешал девушке поймать букет невесты

Общество
Гостя выгнали со свадьбы за то, что он помешал девушке поймать букет невесты

Пользователь Reddit рассказал об инциденте с букетом невесты, за который его выгнали со свадьбы. Он признался, что в шутку не позволил своей возлюбленной по имени Мэгги поймать его.

По словам авторы поста, все произошло на свадьбе сестры его возлюбленной. Для него это была первая встреча с семьей девушки. Поначалу все шло хорошо, однако когда настало время бросать букет невесты, Мэгги встала в ряд с остальными девушками. Чтобы поднять всем настроение, молодой человек встал позади возлюбленной и отбросил букет, прежде чем она смогла его поймать.

Парень признался, что сделал это ради шутки, однако его юмора никто не понял. В итоге гости попросили молодого человека покинуть торжество.
букет невесты свадьба праздник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду