Кинокомпания Warner Bros. опровергла слухи об отмене сиквела фильма «Константин»

Информация об отмене продолжения фэнтези-фильма с элементами ужасов «Константин», главную роль в котором сыграл актер Киану Ривз, не соответствует действительности.
Как сообщили представители американской кинокомпании Warner Bros., эти слухи неверны. По их словам, работа над фильмом продолжается. При этом о том, на каком именно этапе производства находится картина, информации нет, передает Entertainment Weekly.
Кресло режиссера на съемках фильма «Константин-2» доверили Фрэнсису Лоуренсу. Автором скрипта к картине выступит Акиса Голдсман. Оба они работали над оригинальной картиной.
Ранее сообщалось, что съемки супергероики «Фантастическая четверка» от Marvel стартуют в 2024 году после завершения работы над сценарием и укомплектовки каста.