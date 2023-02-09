Депутат Госудумы Анатолий Бифов: правительственный законопроект направлен на защиту стратегических предприятий

Комитетом Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям был поддержан правительственный законопроект, позволяющий принять меры по обеспечению корпоративной защиты стратегических предприятий при попытках недружественного поглощения со стороны иностранных инвесторов.
Как сообщил ФАН член комитета, депутат Государственной думы Анатолий Битов законопроект позволит в случае выявления преднамеренного нарушения закона, при приобретении акций или имущества стратегического предприятия, иностранными инвесторами, не только признать недействительными эти действия, но и признать недействительными передачу акций, имущества и вырученных за них денежных средств государству.
«Решение по этому делу будет принимать суд. Проект Федерального закона направлен на предупреждение попыток иностранных акционеров незаконным путем получить контроль над российскими стратегическими предприятиями. То есть, появится возможность пресекать различные схемы поглощения и вывода активов российских стратегических предприятий», — подчеркнул он.
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