Депутат Госудумы Анатолий Бифов: правительственный законопроект направлен на защиту стратегических предприятий

Как сообщил ФАН член комитета, депутат Государственной думы Анатолий Битов законопроект позволит в случае выявления преднамеренного нарушения закона, при приобретении акций или имущества стратегического предприятия, иностранными инвесторами, не только признать недействительными эти действия, но и признать недействительными передачу акций, имущества и вырученных за них денежных средств государству.