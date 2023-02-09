В Запорожской области предотвратили покушение на замглавы ВГА Бердянска Павла Ищука

Правоохранители установили исполнителя и соучастника расправы над заместителем начальника ГИБДД Бердянска Александром Колесниковым и покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина. Кроме того, задержанные оказались причастны к подготовке убийства заммэра города Олега Бойко и его супруги, а также другим преступлениям.