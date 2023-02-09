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В Запорожской области предотвратили покушение на замглавы ВГА Бердянска Павла Ищука

Происшествия
В Запорожской области предотвратили покушение на замглавы ВГА Бердянска Павла Ищука

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области предотвратили покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Павла Ищука. Стражи порядка задержали группу злоумышленников, которые причастны не только к подготовке этого преступления, но и к убийствам других представителей властей Бердянска, отметил представитель спецслужб.

Правоохранители установили исполнителя и соучастника расправы над заместителем начальника ГИБДД Бердянска Александром Колесниковым и покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина. Кроме того, задержанные оказались причастны к подготовке убийства заммэра города Олега Бойко и его супруги, а также другим преступлениям.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что злоумышленники планировали осуществить покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Павла Ищука. Все задержанные оказались местными жителями. Сейчас они дают признательные показания.
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